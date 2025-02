Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag (26.02.2025), zwischen 13 und 19 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sudermannstraße (Ecke Richard-Dehmel-Straße) ein. Aus dem Innern wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand jedoch, aufgrund des Einbruchs, ein Sachschaden von 500 Euro. Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen