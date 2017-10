Einbruch in Lagerhalle

Koblenz (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde ein Einbruch in eine Lagerhalle eines Malerbetriebs in Koblenz, Horchheimer Höhe 9 verübt. Der oder die Täter gelangten nach Einschlagen der Glasfassung einer Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes in die Halle und entwendeten aus dem Büro einen nicht mehr gänzlich funktionstüchtigen Drucker. Nach Angaben des Geschädigten wurde der Einbruch in der Zeit von Freitag, 06.10.2017, 13:00 Uhr bis Montag, 09.10.2017, 07:30 Uhr, verübt. Hinweise nimmt die Polizei Lahnstein unter Tel.: 02621/9130 entgegen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 10.10.2017