Einbruch in Koblenzer Autohaus

Koblenz (ots) – Zwischen Samstag, 26.11.2016, 13.00 Uhr und Montag, 07.00 Uhr wurde in ein Koblenzer Autohaus in der Andernacher Straße eingebrochen. Der oder die Täter drangen durch ein Fenster in die Werkstatthalle ein. Dort brachen sie einen Tresor auf, in dem sich eine Kasse mit einem unteren vierstelligen Bargeldbetrag befand. Anschließend wurden die Büroräume von den Tätern durchwühlt und durchsucht. Hierbei fiel diesen ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1031 entgegen.

veröffentlicht am: 29.11.2016