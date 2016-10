Einbruch in Kiosk scheitert

Koblenz (ots) – Offensichtlich gestört, flüchteten am heutigen frühen Morgen (20.10.2016) unbekannte Einbrecher im Koblenzer Brenderweg.

Gegen 4.40 Uhr wurde der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Koblenz-Neuendorf durch Lärm aus dem Schlaf gerissen. Als er die Zimmerbeleuchtung ein-schaltete, bemerkte er, wie mehrere Personen, die sich wohl kurz zuvor am Rollladen eines Kiosks zu schaffen machten, in Richtung Brenderweg davon liefen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Die Spurensuche am Tatort ergab, dass die Täter versuchten, den Rollladen gewalt-sam zu öffnen und die Eingangstür aufzubrechen, der Einbruch aber – dank des aufmerksamen Anwohners – verhindert werden konnte.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Einhundert Euro geschätzt.

veröffentlicht am: 20.10.2016