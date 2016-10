Einbruch in Einfamilienhaus – Handy und Laptop gestohlen

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Dienstag (18. Oktober 2016) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Koblenz-Wallersheim ein.

Der oder die Täter hebelten ein Küchenfenster des Anwesens in der Hans-Bellinghausen-Straße auf, stiegen in die Küche und nahmen ein dort liegendes Mobiltelefon mit. Auch im Esszimmer wurden die Diebe fündig. Als Beute fiel ihnen ein Laptop in die Hände.

Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen dem 17.10.2016, 22.30 Uhr und dem 18.10.2016, 5.00 Uhr, auffällige Beobachtungen in der Hans-Bellinghausen-Straße machten oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an kdkob-lenz@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 19.10.2016