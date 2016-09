Einbruch in „Döner Imbiss“

Koblenz (ots) – Am Montag, 12.09.2016 wurde gegen 10.00 Uhr ein Einbruch in einen Imbiss in der Andernacher Straße in Koblenz gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen in der vorangegangenen Nacht (ab 22.30 Uhr) gewaltsam in den Imbiss ein. Nachdem diese mit einem Stein eine Fensterscheibe zerstört hatten, gelang es ihnen, den Griff zu entriegeln und einzusteigen. Aus dem Ladenlokal wurde eine Registrierkasse der Marke Sharp mit einem zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

veröffentlicht am: 13.09.2016