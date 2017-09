Einbruch in Arenberger Hotel

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Donnerstag, 31.08.2017, wurde in ein Hotel in der Pfarrer-Kraus-Straße in Koblenz eingebrochen. Unbekannte Täter schoben einen der Rollläden im Erdgeschoss hoch und brachen das dahinterliegende Bürofenster auf. Anschließend durchsuchten sie den Raum. Soweit bislang bekannt, wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 01.09.2017