Einbrecher in Koblenz unterwegs

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 14.01.2018 wurde zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Karthäuserhofweg eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten dort mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Soweit bislang bekannt, wurden keinerlei Gegenstände gestohlen. An der Tür entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr wurde in Zweifamilienhaus in der Zeppelinstraße eingebrochen. An diesem wurde das Schlafzimmerfenster der Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Auch hier wurden keine Gegenstände gestohlen. Am Fenster entstand ein Schaden von 250 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 16.01.2018