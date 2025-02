Generationenkino unterhält im März und April wieder bestens

Ein gemeinsamer Nachmittag im Kino, der die Altersgrenzen überwindet und einen generationenübergreifenden Austausch fördert – das ist die Idee der Filmreihe „Generationenkino“. Die „Filmreihe mit Herz“ des städtischen Seniorenbeirats und des Filmtheaterbetriebs Weiler zeigt Filme, die Menschen jeden Alters ansprechen. So ermöglicht der Kinobesuch den Austauschen über gesellschaftlich relevante Themen aus unterschiedlichsten Perspektiven. Das Generationenkino hat sich längst fest etabliert und überzeugt, weil es eben mehr ist, als einfach nur Kino. Im März und April laufen die nächsten Filmvorführungen.

Ein wirklich turbulentes Abendessen und die Gründe dafür beleuchtet am Dienstag, 4. März, der Film „Alter weißer Mann“. Darin muss Familienvater Heinz Hellmich nach einigen ungeschickten Fehltritten schmerzhaft feststellen, dass ihm der Jobverlust droht. Um zu beweisen, dass er kein „alter weißer Mann“ ist, lädt er seinen Chef und weitere Gäste zum Abendessen zu sich nach Hause ein. Mitsamt seiner Familie will er sich von seiner besten und politisch korrektesten Seite zeigen. Doch bereits die Vorbereitungen führen von einem Fettnäpfchen ins nächste. Nach zahlreichen Turbulenzen sitzen endlich alle an einem Tisch – und die Fassade der Familie beginnt zu bröckeln.

Die deutsche Tragikomödie „Ironie des Lebens“ beleuchtet ebendiese am Dienstag, 8. April. Der 67-Jährige Edgar ist ein erfolgreicher Comedian, der sich in seiner Bühnenshow über die Facetten des Älterwerdens lustig macht. Doch hinter der Fassade lauern Einsamkeit und Sinnlosigkeit. Als ihn nach 25 Jahren seine Ex-Frau Eva aufsucht, die unheilbar an Krebs erkrankt ist und sich nicht dagegen behandeln lassen möchte, beginnen die beiden, sich wieder anzunähern. Eva begleitet Edgar auf seiner Comedy-Tour durch Deutschland. Eine Reise, die Edgar zurückbringt zu sich selbst. Ein wilder, lustiger und emotionaler Trip!

Beide Filme werden im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, gezeigt. Einlass ist jeweils ab 15 Uhr, die Filme beginnen eine Stunde später. Beim geselligen Zusammensein vor Filmstart gibt es wie gewohnt Kaffee und Kuchen. Karten gibt es nur im Vorverkauf: Bis spätestens drei Tage vor der Veranstaltung online unter www.kinoneuwied.de oder an den Kinokassen im Metropol- und Schauburg-Kino. Der Eintritt beträgt 12 Euro, Kaffee und Kuchen sind im Preis bereits enthalten.