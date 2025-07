Landhotel Fernblick in Hümmerich verbindet Tradition und Innovation – 25-jähriges Jubiläum als Fernblick Reisen-Anbieter

Kreis Neuwied. Landhotel Fernblick in Hümmerich – das ist ein gastronomischer Leuchtturm im Landkreis Neuwied, der einerseits Traditionsbewusstsein zeigt, sich aber auch immer wieder ein Stück weit neu erfindet. Ganz nach dem Motto: das Gute bewahren aber immer dem neuen gegenüber aufgeschlossen sein. „Es zeugt von vorausschauendem Denken, dass es Marc Müller mit seiner Frau und dem Team nicht versäumt haben, stetig in den Betrieb zu investieren. Heute präsentiert sich die Destination dementsprechend als einer unserer attraktiven Hotel- und Gastronomiestandorte im Landkreis Neuwied“, stellt Landrat Achim Hallerbach anerkennend fest.

Die gekonnte Verbindung von Tradition und Innovation beweist auch das 25-jährige Jubiläum als Fernblick Reisen-Anbieter. Erwachsen ist die Verbindung aus der Serviceidee, Kunden direkt am Wohnort abzuholen, damit der Urlaub bereits an der Haustüre startet. Die Zeiten haben sich mittlerweile geändert. Nun übernehmen die Gäste heutzutage ihre Anreise fast ausschließlich selbst. Der große Reisebus wird daher für besondere Touren und jährlich stattfindende Reiseangebote, beispielsweise nach Österreich und Italien, genutzt. So verbindet Landhotel Fernblick auf interessante Art und Weise, Freizeit und Genuss vor Ort im Naturpark Rhein-Westerwald mit touristischen Angeboten, die auch mal in die Ferne schweifen dürfen.

„Wir gratulieren natürlich herzlich zu 25 Jahren Reisedienste und touristische Reisebus-Serviceangebote. Zugleich schätzen wir uns glücklich, über motivierte, engagierte und ideenreiche Leistungsträger auch im Tourismus bei uns im Landkreis zu verfügen“, konnten Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen ihre Glückwünsche an den Silberjubilar gleich vor Ort mit Lob und Dank verbinden.

Bildunterzeile: Landrat Achim Hallerbach und Kreis-Wirtschaftsförderer Harald Schmillen gratulierten Marc Müller, seiner Frau und dem gesamten Team herzlich zum 25-jährigen Jubiläum als Fernblick Reisen-Anbieter. Foto: Thomas Herschbach