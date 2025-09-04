Interkulturelle Wochen 2025 in Stadt und Kreis Neuwied beginnen am 10. September

Bunt, vielfältig, inspirierend: Die Interkulturellen Wochen 2025 in Stadt und Kreis Neuwied bieten ab dem 10. September ein Programm, das Menschen zusammenführt, Horizonte öffnet und zum Mitmachen einlädt. Vom Filmabend über Kochaktionen und Sprachcafés bis hin zu Konzerten, Ausstellungen und dem „Spaziergang der Religionen“ – die Bandbreite an Veranstaltungen ist groß.

„Die Interkulturellen Wochen zeigen, wie lebendig und bereichernd Vielfalt in unserer Stadt und unserem Kreis ist. Sie machen deutlich, dass Integration nicht abstrakt, sondern ganz praktisch im Alltag gelebt wird – beim gemeinsamen Kochen, Musizieren, Diskutieren oder Feiern“, betont Bürgermeister Peter Jung.

„Unser Landkreis lebt von Menschen, die sich einbringen und Brücken bauen. Vielfalt ist nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft. Gehen wir neugierig aufeinander zu und lernen voneinander, entstehen die besten Voraussetzungen für einen zukunftsfähigen Landkreis,“ betont Landrat Achim Hallerbach.

Zum Auftakt können sich Besucherinnen und Besucher auf ein kulturelles Highlight freuen: Mit dem Film „Monsieur Aznavour“ startet die Reihe in der Neuwieder Schauburg. Die offizielle Eröffnung findet dann beim „Fest für Alle – Vielfalt verbindet“ am 13. September in Puderbach statt. Danach reiht sich ein bunter Mix an Begegnungen, Festen und Workshops aneinander: von „Französisch reloaded“ über internationale Kochabende und Frauenrunden bis hin zu kreativen Angeboten wie dem Ebru-Kunst-Workshop oder dem interkulturellen Brotbacken, aber auch gemeinsamen Reinigungsaktionen.

Auch tiefere Einblicke und Begegnungen gehören zum Programm: Vorträge, Dialogaktionen in der Innenstadt, Sprachcafés und der gemeinsame „Spaziergang der Religionen“ zeigen, dass Respekt und Offenheit in Neuwied nicht nur Schlagworte sind, sondern gelebte Realität. Den würdigen Abschluss bildet traditionell der bundesweite „Tag der offenen Moschee“, an dem alle Neuwieder Moscheegemeinden ihre Türen öffnen und zum Gespräch bei Tee, Kaffee und Spezialitäten einladen.

Hinter dem Programm stehen viele Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen und Institutionen, die gemeinsam ein starkes Signal setzen: Vielfalt verbindet.

Das vollständige Programm mit allen Terminen und Details ist abrufbar unter www.neuwwied.de/ikw