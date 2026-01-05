Kita-Tagespflege Waldwichtel bereichert Breitscheid – Landrat Achim Hallerbach lobt Eigeninitiative und innovativen Charakter

Kreis Neuwied. Nicht abwarten und beklagen, sondern selbst aktiv werden und unterstützen – so lautet das ungeschriebene Motto eines Leuchtturm-Projekts in Breitscheid, das Landrat Achim Hallerbach kürzlich auch offiziell auf den Weg bringen konnte: Die Kita-Tagespflege `Jeannines´ Waldwichtel´.

„Bei der Kindertagespflegestelle `Jeannines´ Waldwichtel´ im ehemaligen Sportlerheim Breitscheid handelt es sich um die Umsetzung einer zukunftsweisenden Idee mit Vorbildcharakter, durch die die Ortsgemeinde Breitscheid bereichert wird“, richtete Landrat Achim Hallerbach seine Anerkennung aber nicht nur an Initiatorin und Namenspatin Jeannine Krause. Vielmehr hatte der Landrat auch Ortsbürgermeisterin Rita Viccari und den Breitscheider Gemeinderat im Blick, die das Projekt seit Anbeginn wohlwollend begleitet hatten.

„Die Ortsgemeinde Breitscheid ist einfach ein guter Ort für Kinder und Familien. Seit jeher sind die Verantwortlichen dort oben überaus engagiert, wenn es darum geht, möglichst passgenau dem Bedarf von Kindern, Eltern und Familien gerecht zu werden. Wir haben eine Infrastruktur mit vielen Vereinen, eine Grundschule und eine gut ausgebaute Kita mit 105 Plätzen. Kein Wunder, dass Breitscheid junge Familien anzieht und der Zuzug auf die Höhe hoch ist.“, weiß Landrat Achim Hallerbach aber auch um die Konsequenz, die sich daraus ergibt: Erhöhte Nachfrage der Eltern steigert den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder im Kindergartenalter.

Entsprechend gefragt sind innovative und kreative Ideen, die in Breitscheid eben nicht auf dem Papier verbleichen, sondern auch realisiert werden. In der, von Jeannine Krause als selbstständige Tagespflegeperson gemanagten, Tagespflegestelle in der im Gemeinde-Eigentum befindlichen Immobilie werden seit dem 1. Oktober 2025 bereits drei Kinder betreut. Zusätzlicher Spielraum könnte sich auch noch ergeben – im Sportlerheim wäre nämlich Platz für eine weitere Tagespflege.

Da könnte sich sozusagen eine märchenhafte Story rund um die Waldwichtel auftun, die passend als freundliche, kleine Wesen beschrieben werden, die in Wäldern und Bergen leben. „Die Kinder erfahren hier eine qualifizierte und herzliche Betreuung und erlernen Sozialverhalten untereinander und die berufstätigen Eltern wissen ihre Töchter und Söhne gut aufgehoben. Die Kita-Tagespflege `Waldwichtel´ ist für alle Seiten ein Gewinn und dazu zählt natürlich ebenfalls die Ortsgemeinde Breitscheid sowie unsere Verbandsgemeinde“, wünscht sich der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf Waldbreitbach, Pierre Fischer, entsprechende Nachahmer.

Unterstützung erfuhr das Leuchtturmprojekt ebenfalls von der Neuwieder Kreisverwaltung in Person von Jasmin Assadian und Werena Herzog. Von den Kreis-Expertinnen vom Fachdienst Kindertagespflege wurde der gesamte Entstehungsprozess des kleinen Wichtelparadieses in Breitscheid von Beginn an kontinuierlich sowohl baulich, als auch organisatorisch begleitet.

Vom Ergebnis ist Landrat Achim Hallerbach angetan und setzt auf Ausstrahlungseffekte: „Noch handelt es sich bei unserem, zukunftsweisenden Kooperationsprojekt `Jeannines´ Waldwichtel´ um das erste und bislang einzige Betreuungsmodell seiner Art in unserem Landkreis. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass sich die Erfolgsgeschichte schnell herumsprechen dürfte und dann wird das Modell möglicherweise auch andernorts Schule machen.“

Foto-Unterzeile:

Landrat Achim Hallerbach war bei der offiziellen Eröffnung der Kita-Tagespflege „Waldwichtel“ in Breitscheid voll des Lobes für Initiatorin und Namenspatin Jeannine Krause, Ortsbürgermeisterin Rita Viccari und den Breitscheider Gemeinderat. Vor Ort war ebenfalls der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Pierre Fischer. Foto: Thomas Herschbach