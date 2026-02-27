Caritasverband Koblenz trauert um stellvertretenden Caritasdirektor Achim Meis

Engagiert für Menschen: Achim Meis verkörperte den Leitgedanken des Caritasverbandes Koblenz wie kaum ein anderer. Völlig unerwartet starb der stellvertretende Caritasdirektor im Alter von 56 Jahren. Mit seiner Menschlichkeit, seiner Identifikation, seinem überragenden Engagement und seiner hohen Fachlichkeit hat er den Wohlfahrtsverband in den vergangenen 27 Jahren geprägt. „Wir sind fassungslos, tief bestürzt und voller Trauer“, sagt Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und allen Menschen, die Achim Meis nahestanden.“

Bereits 1999 begann seine Caritas-Zeit als Diplom-Pädagoge in der Ambulanten Jugendhilfe. Sein Wirken wurde für ihn eher eine Berufung als ein Beruf. Fachkompetenz, mutige und wegweisende Entscheidungen sowie ein unermüdlicher persönlicher Einsatz zeichneten ihn aus.

Im Jahr 2005 übernahm Achim Meis eine Leitungsfunktion im Inklusionsbetrieb CarMen gem. GmbH. Er hatte großen Anteil an der positiven Entwicklung der Tochtergesellschaft des Caritasverbandes. Innovatives Arbeiten und Offenheit für Veränderungen prägten seinen Leitungsstil.

2014 folgte Achim Meis dem Ruf des Caritas-Vorstandes und gehörte als Leiter Soziale Dienste der Geschäftsleitung des Verbandes an. Zu seinen Aufgabenbereichen zählten die Kindertagesstätten, die Allgemeine Sozialberatung und Familienpflege, die Stadtteil- und Sozialraumarbeit, der Migrationsdienst, die Wohnungslosenhilfe und das Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe.

Im vergangenen Jahr wurde er zum stellvertretenden Caritasdirektor ernannt. Für die Mitarbeitenden war Achim Meis immer da. Wertschätzende Kommunikation stand bei ihm an erster Stelle und war ihm ebenso wichtig wie Fachkompetenz und Zuverlässigkeit.

„Achim Meis hinterlässt bei uns eine nicht vorstellbare Lücke“, sagt Caritas-Vorsitzende Anette Moesta. „Er wird uns fehlen: als Leitung, als Kollege und vor allem als Mensch. Wir werden in dieser schweren Zeit zusammenstehen und das Andenken an ihn in unseren Herzen bewahren.“

Aktuell sind bei der Koblenzer Caritas 450 Mitarbeitende in knapp 50 Diensten und Einrichtungen beschäftigt, unterstützt von vielen Ehrenamtlichen. Mit Achim Meis verliert die Caritas-Familie eine große Persönlichkeit. Seine Motivation war es, für Menschen da zu sein und sie in den unterschiedlichsten Lebensphasen zu unterstützen – ein Leben im Dienst der Mitmenschlichkeit.

Fotos 1 und 2 (Caritasverband Koblenz)

Ein Leben im Dienst der Mitmenschlichkeit: Der stellvertretende Caritasdirektor Achim Meis starb völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren.