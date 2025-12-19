Koblenz, 18.12.2025 – Der Koblenzer Weihnachtsmarkt ist in seine zweite Hälfte gestartet und nähert sich langsam dem Ende. Doch während viele Stände in den kommenden Tagen abbauen, bleibt die Koblenzer Winterzeit noch bestehen – und mit ihr Geschichten, Orte und Begegnungen, die über die Adventszeit hinausreichen.

Eine dieser Geschichten beginnt mitten auf dem Willi-Hörter-Platz und reicht doch weit zurück. Es ist die Geschichte des Familienbetriebs von Christa und Jörg Klinge, der seit mehr als vier Jahrzehnten das Gesicht des Koblenzer Weihnachtsmarkts mitgestaltet – eine Geschichte, die viele Koblenzerinnen und Koblenzer kennen, aber selten als Ganzes erzählt bekommen.

Was in den frühen 1980er-Jahren mit einem kleinen Glühweinausschank begann – ein schlichter Glühweintopf, ein improvisierter Anbau am Imbiss – ist heute ein fester Bestandteil auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt. Mit vier unterschiedlichen Ausschankkonzepten prägt die Familie Klinge inzwischen das Bild des Marktes: von rustikaler Scheunenatmosphäre über skandinavische Klarheit bis hin zur glitzernden Welt der Schaengelbar. In diesem Jahr kommen zwei Entwicklungen zusammen, die besonders sind:

Die Schaengelbar wird 10 Jahre alt – und die nächste Generation steigt in die Unternehmensführung ein.

Ein Jubiläum am Schängel, das viel über Koblenz erzählt

Als die Schaengelbar vor zehn Jahren eröffnet wurde, war sie mehr als ein weiterer Ausschankstand. Sie brachte erstmals rebsortenreine Glühweine auf den Markt und führte das heute allseits bekannte Stilglas ein, das für viele Gäste längst zum festen Ritual gehört. „Für uns war schnell klar, dass wir mit einem lokalen Winzer zusammenarbeiten möchten, wenn wir Glühwein anders erlebbar machen wollen“, erzählt Christa Klinge. „Die Schaengelbar hat uns damals gezeigt, dass Tradition und ein moderner Blick auf Genuss kein Widerspruch sind“, erinnert sich Jörg Klinge. Die Idee ging auf: Die Bar wurde zum winterlichen Treffpunkt, an dem sich Freundinnen, Kollegen und Familien wie selbstverständlich begegnen.

Generationswechsel auf dem Weihnachtsmarkt

Parallel zum Jubiläum hat der Familienbetrieb einen weiteren Meilenstein erreicht:

Aus „Jörg Klinge Mobile Gastronomie“ wurde die Klinge OHG. Kevin und Jennifer Klinge, die Kinder der Gründerfamilie, treten als Mitgesellschafter*innen in das Unternehmen ein und prägen es bereits mit eigenen Perspektiven – betriebswirtschaftlich, strategisch und kommunikativ.

„Wir sind mit dem Weihnachtsmarkt aufgewachsen“, sagt Jennifer Klinge. „Für uns bedeutet der Schritt nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern die Atmosphäre weiterzutragen, die so viele Menschen mit Koblenz verbinden.“ Ihr Bruder Kevin ergänzt: „Unser Ziel ist es, Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Die Bereitschaft zur Weiterentwicklung ist das, was unser Familienunternehmen ausmacht.“

Koblenzer Winterzeit: Wenn der Weihnachtsmarkt endet, bleibt der Treffpunkt

Während viele Stände mit dem offiziellen Ende des Weihnachtsmarkts schließen, bleiben die Schaengelbar am Willi-Hörter-Platz sowie der Weiße Elch am Forum auch darüber hinaus geöffnet. Bis einschließlich 4. Januar laden beide Standorte der Familie Klinge als Teil der Koblenzer Winterzeit dazu ein, die Stadt auch nach den Feiertagen weiter zu beleben.

Für viele Koblenzerinnen und Koblenzer entsteht so ein fließender Übergang vom Weihnachtsmarkt in die ruhigeren Wintertage: vertraute Orte, bekannte Gesichter, ein letzter gemeinsamer Treffpunkt zum Jahreswechsel.

Ein Dank an die Menschen in Koblenz – sichtbar am Flügel-Motiv

Zum Jubiläum hat die Klinge OHG ein gemeinschaftliches Fotomotiv installiert:

Die gold-weiße „SchaENGEL seit 10 Jahren“–Wand am Standort der Schaengelbar lädt Besuchende ein, selbst Teil der Jubiläumsgeschichte zu werden.

Der Gedanke dahinter ist einfach:

Wer diesen Ort über Jahre mit Leben gefüllt hat, ist selbst ein SchaENGEL.

Über die Klinge OHG

Die Klinge OHG ist ein Koblenzer Familienunternehmen mit Wurzeln im Schaustellerwesen. Seit 1983 ist die Familie Klinge mit mobilen Gastronomiekonzepten fester Bestandteil des Koblenzer Weihnachtsmarkts. Heute betreibt die Klinge OHG verschiedene Ausschankkonzepte auf dem Weihnachtsmarkt sowie saisonale Gastronomieangebote wie den Braubacher Weingarten in den Rheinanlagen. 2025 waren sie außerdem Gastronomiepartner der Koblenz Touristik beim Koblenzer Weinfestival – mit Pop-up-Konzepten wie Blaue Stunde & Ufer-Bar. Im Jahr 2024 erfolgte der Generationswechsel: Mit Kevin und Jennifer Klinge ist die nächste Generation als Mitgesellschafter*innen in das Unternehmen eingestiegen.