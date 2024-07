Die Kultfamilie kehrt zurück auf die Bühne in Lahnstein

Lahnstein. Die beliebten Charaktere der Kultserie „Ein Herz und eine Seele“ erobern erneut das Theater Lahnstein: Unter der Regie von Rocco Hauff werden ab 26. Oktober 2024 die Episoden „Der Sittenstrolch“ und „Silberne Hochzeit“ aufgeführt.

Karl Krämer spielt die Rolle des stets meckernden, reaktionären und besserwisserischen Haustyrannen Alfred Tetzlaff – ein Prototyp des deutschen Spießbürgers. Seine einfältige Frau Else, gespielt von Silva Heil, hat unter Alfreds ständigen Gemecker wenig zu lachen. Zum Haushalt der Bochumer Familie gehören außerdem Tochter Rita (Jule Menzel) und der von Alfred ungeliebte Schwiegersohn Michael (Nikolas Knauf). In weiteren Rollen spielen Hardy Halama und Kim Selina Müller.

Alfred Tetzlaff, oft liebevoll „Ekel Alfred“ genannt, war in den 70er Jahren ein Garant für Unterhaltung und Diskussionen, sowohl auf dem Bildschirm als auch in den Zeitungen. Seine derben Sprüche und bissigen Kommentare ließen so manchen Zuschauer schlucken, aber genau das machte seinen Charme aus – bis heute.

Gespielt wird donnerstags bis sonntags vom 26. Oktober bis 23. November 2024. Karten sind online unter www.ticket-regional.de/lahnstein sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional erhältlich.

Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben GmbH & Co. KG Berlin

Ein Theaterabend mit „Ein Herz und eine Seele“ verspricht ein einzigartiges Erlebnis zu werden. (Stadtverwaltung Lahnstein)