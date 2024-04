20 Jahre Gartenmarkt: 13.-14. April in Neuwied

Seit zwei Jahrzehnten zieht es Hobbygärtner im Frühjahr nach Neuwied. Denn jedes Jahr im April verwandelt sich die City ein Wochenende lang in ein 12.000 Quadratmeter großes Gartenparadies. Inmitten liebevoller Blumendeko bieten Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland und den Nachbarländern ihre grünen Waren an. Bunte Blütenwunder, ausgefallene Gemüsesorten und exotische Früchte haben sie ebenso im Gepäck wie Zimmerpflanzen für ein gesundes Raumklima oder pflegeleichte Sukkulenten. Kunst für den „Kulturraum Garten“ darf dabei auch nicht fehlen. Am Samstag, 13. April, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 14. April, von 11 bis 18 Uhr öffnet der Neuwieder Gartenmarkt 2024. Ein buntes Familienprogramm lockt an beiden Tagen in die City, in der am Sonntag von 13 bis 18 Uhr außerdem der lokale Handel zum verkaufsoffenen Sonntag einlädt.

Sprechstunde beim Pflanzendoc

Wer eine Problempflanze zu Hause hat, die trotz bester Pflege nicht recht gedeihen will, sollte beim Pflanzendoktor vorstellig werden. Karl-Heinz Konrad hält in seiner Pflanzenpraxis an der Tourist-Information eine offene Sprechstunde für kränkelnde Pflanzen ab.

Auch an den gärtnerischen Nachwuchs ist gedacht: „Besonders bei sonnigem Wetter sind bei den kleinen Gästen der Barfußpfad und die aufgestellten Sandkästen immer sehr beliebt“, weiß Organisatorin Fabienne Mies, denn der Gartenmarkt richtet sich auch an kleine grüne Daumen. Bei tollen Bastelaktionen können die Kinder spielerisch etwas über die Fauna vor der eigenen Haustür lernen.

Shuttleservice für Pflanzen und Personen

Passionierte Gärtner kennen es: Auf dem Heimweg sind doch jedes Mal mehr Pflanzen im Gepäck, als gedacht. Um trotz blühender Impulskäufe unbeschwert flanieren zu können, hat das Neuwieder Stadtmarketing als Veranstalter des Gartenmarkts vorgesorgt. Beim Pflanzentransportservice an der Tourist-Informationen können die Blumen „geparkt“ werden. Nach dem Marktbummel werden die Einkäufe entweder dort abgeholt, oder die Kunden nehmen das Angebot an, die Ware bis zum Parkplatz bringen zu lassen.

Der Neuwieder Gartenmarkt hat sich einen guten Ruf aufgebaut. Weil viele Gäste auch mit dem Auto nach Neuwied anreisen, um nach Herzenslust im riesigen Gartenparadies zu stöbern, wird wieder ein Shuttlebus eingerichtet. Während der Öffnungszeiten des Marktes fährt der Bus im 20-Minuten-Takt von der Kirmeswiese in Heddesdorf zur Haltestelle Schlosstheater und zurück.