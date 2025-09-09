Latscho Festival begeistert mit Rekordbesuch und Punklegenden am Deutschen Eck

Koblenz, September 2025 – Am letzten Augustwochenende verwandelte sich die Wiese hinter dem Deutschen Eck erneut in einen Treffpunkt für alternative Kultur: Das Latscho Festival, organisiert vom Verein Latscho Koblenz e.V., lockte in diesem Jahr über 1.500 Besucherinnen und Besucher an. Mit seinem bewährten „umsonst & draußen“-Konzept bietet das Festival seit Jahren eine Bühne für die Koblenzer Subkultur – und feierte 2025 einen besonderen Erfolg.

„Das haben wir so noch nicht erlebt und freuen uns riesig über den großen Zuspruch“, sagt Vereinsvorsitzender Sebastian Beuth. „Ohne unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie unsere Förderer wäre das Festival gar nicht möglich. Dafür sind wir extrem dankbar.“ Neben kulinarischen Angeboten, Infoständen und einem vielfältigen Musikprogramm stand in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt im Mittelpunkt: die Punklegenden SLIME. Seit über 40 Jahren prägen sie die deutsche Punkszene, aktuell sind sie mit ihrem neuen Album auf Tour – und traten erstmals in Koblenz in einem „umsonst & draußen“-Rahmen auf.

„Alle Bands können nun sagen, dass sie sich eine Bühne mit SLIME geteilt haben – das war unser Ziel“, erklärt Festival-Booker Kornelius. „Mit einem bekannten Headliner wollten wir Aufmerksamkeit schaffen und gleichzeitig den kleineren Bands die Möglichkeit geben, vor großem Publikum zu spielen.“ Bei strahlendem Sonnenschein an beiden Festivaltagen wurde das Latscho Festival so zu einem lebendigen Symbol für kulturelle Vielfalt und ehrenamtliches Engagement in Koblenz. Der Verein Latscho Koblenz e.V. setzt sich seit seiner Gründung für bezahlbare Veranstaltungen und eine breite kulturelle Teilhabe in der Region ein. Der Besucherrekord von 2025 ist für die Organisatoren nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch eine Bestätigung ihres Konzepts.

Damit solche Veranstaltungen auch künftig stattfinden können, sucht der Verein neue Förderer und Mitglieder.

Mehr Informationen unter: www.latscho-koblenz.de/spenden