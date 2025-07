Die Geisterwelt von Stolzenfels

Das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz veranstaltet in Kooperation mit der Buchhandlung Reuffel eine jährliche Lesereihe an besonderen Orten in Koblenz. Unter dem neuen Namen „Ein Buch, ein Ort“, wird es 2025 auch eine Lesung für kleine Zuhörerinnen und Zuhörer in der Veranstaltungsreihe geben. Bei der Kinderlesung „Die Geisterwelt von Stolzenfels“ am Donnerstag, 10. Juli ab 14.00 Uhr erfahren die kleinen Besucher spannende Geschichten über die beiden Schlossgeister Willi Bartzilli und Fritzi Dreispitzi. Bereits auf dem Weg hoch zum Schloss Stolzenfels können die Besucher per „Audiowalk“ in die „Geisterwelt“ eintauchen. Die Veranstaltung findet bei schönem Wetter im Außenbereich vor der „Klause“ auf Schloss Stolzenfels statt. Die Buchautorin Stephanie Paatsch nimmt die Zuhörer in einer gut 30minütigen Lesung mit in die spannende Welt von Schloss Stolzenfels und deren „heimliche“ Bewohner.

Im Anschluss an die Lesung können die kleinen Besucher das „Gehörte“ bei einem Bastelworkshop erlebbar machen. Da ist für jede Altersklasse etwas dabei!

Die Lesung ist für Kinder im Alter von 4-9 Jahren empfohlen.

Bei Regen findet die Veranstaltung mit etwas abgeändertem Programm in der „Klause“ statt.