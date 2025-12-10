Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas empfing die Vertreter*innen der besten Teams der diesjährigen STADTRADELN-Kampagne in vorweihnachtlicher Atmosphäre des Bauberatungszentrums der Stadt Koblenz, um deren Einsatz für das Klima und die Radverkehrsförderung zu würdigen.

In drei Wochen, in denen möglichst viele Alltags- und Freizeitkilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt werden sollten, erreichte Koblenz insgesamt 536.110 Radkilometer. Das entspricht einer CO2-Vermeidung von rund 88 Tonnen. Damit konnte das gute Ergebnis aus dem Vorjahr um 75.000 km deutlich übertroffen werden.

Ein Novum in diesem Jahr war die Einteilung der 132 angemeldeten Teams in drei Wertungskategorien, die sich nach der Anzahl der aktiv Radelnden richten.

„STADTRADELN ist ein Teamwettbewerb, der auch vom Engagement kleinerer Gruppen lebt. Daher haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, die Leistung der drei besten Teams in drei unterschiedlichen Größenkategorien besonders hervorzuheben“, sagte Ralph Emmerich, Koordinator der Kampagne. „Es ist ja auch mal schön, andere Gesichter im Baudezernat zu sehen, die sich für das Klima und den Radverkehr in Koblenz ins Zeug gelegt haben”, so Emmerich weiter.

In der kleinsten Kategorie von zwei bis zehn Aktiven radelte Fahrrad Franz XXL mit 3.430 km an die Spitze, gefolgt von den Funny Legs und der Freiwilligen Feuerwehr Wache Nord. In der mittleren Kategorie der elf bis fünfzig Radelnden sicherte sich der Koblenzer Fahrrad- und Zubehörhersteller RTI Group GmbH mit 15.876 km den Sieg vor der Hochschule Koblenz, dicht gefolgt von der Finanzverwaltung Koblenz.

In der Wertung der größten Teams mit 51 und mehr Aktiven überzeugten die üblichen Verdächtigen, jedoch dieses Mal in einer anderen Reihenfolge. Canyon Bicycles belegte mit 48 272 km und einem knappen Vorsprung von nur 1.000 km den ersten Platz vor dem diesjährigen SCHULRADELN-Sieger, dem Gymnasium auf dem Asterstein. Dritter wurde das Team der Stadtverwaltung Koblenz mit 37.205 km.

Prof. Dr. Lukas gratulierte allen Beteiligten zu diesen besonderen Leistungen und bedankte sich mit den Worten: „Sie als STADTRADELN-Captains sind aktive Werbeträger in Sachen Radverkehr und der lebende Beweis, dass der konsequente Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Koblenz richtig und wichtig ist.“

Detaillierte Ergebnisse und alle Informationen sind unter koblenz.de/stadtradeln zu finden.

Foto: (Stadt Koblenz / Daniel Kehr) Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas (1. v. l.) bedankt sich bei den Team-Captains des diesjährigen STADTRADELN-Wettbewerbs für ihr Engagement: (v. l. n. r.) Max Jansen von Fahrrad XXL, Nadine Fischbach von Canyon Bicycles, Andreas Stein vom Gymnasium auf dem Asterstein, Sabine Tönnes und Verena Weber vom Team Funny Legs, Natascha Krauss und Kristof Knau von der RTI Group GmbH, Michael Höfer und Andreas Vargas von der Freiwilligen Feuerwehr Wache Nord, Andreas Kurz von der Hochschule Koblenz sowie Ralph Emmerich, Team-Captain der Stadtverwaltung Koblenz.