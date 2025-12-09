Kurze Pause für Fahr- und Telefondienst zum Jahreswechsel

Seit einem Jahr ist der Bürgerbus der Stadt Neuwied im Einsatz – Anlass für einen Dankesnachmittag für die Ehrenamtlichen. Oberbürgermeister Jan Einig und Benita Roos als Ehrenamtsbeauftragte der Stadt hatten die Fahrerinnen und Fahrer, die Organisationstalente des Telefondienstes sowie Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren eingeladen, um ihnen persönlich für ihr Engagement zu danken.

Die Bilanz des ersten Jahres kann sich sehen lassen: Rund 1.000 Einzelfahrten wurden durch das motivierte Team absolviert, wusste Brigitte Neumann, Vorsitzende des Seniorenbeirates und Bürgerbus-Team-Leiterin, zu berichten. Viele Bürgerinnen und Bürger nutzten das kostenlose Angebot für Arztbesuche, Erledigungen oder gesellschaftliche Treffen – häufig ging es auch zum Kaffeetrinken oder Essen in die Stadt. Anlässe, die Menschen, die selbst nicht mobil sind, oft vor Herausforderungen stellen. Die große Nachfrage zeigt deutlich den Bedarf, dem an manchen Tagen kaum nachzukommen ist. Möglich wird der Betrieb allein durch den verlässlichen Einsatz der Ehrenamtlichen.

An zwei langen Tafeln in der Mensa der Stadtwerke Neuwied kamen die Engagierten in gemütlicher Runde ins Gespräch. Passend zur Jahreszeit wurde traditioneller Döppekoche mit Apfelmus serviert. In ihren Dankesworten würdigten Einig, Roos und Neumann die Leistung des gesamten Teams, das mit großem Einsatz Mobilität und Teilhabe im Stadtgebiet ermöglicht. „Der Bürgerbus ist ein echtes Erfolgsprojekt, bei dem Ehrenamtler, Seniorenbeirat und Stadtverwaltung hervorragend zusammenarbeiten. Ihr persönliches Engagement für die Menschen in Neuwied verdient höchsten Respekt und meinen herzlichen Dank“, betonte OB Einig. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren Stadtwerke Neuwied und Gemeindliche Siedlungsgesellschaft, die das Projekt erst möglich machen.

Pause für Fahr- und Telefondienst

Über die Feiertage und den Jahreswechsel legt der Bürgerbus nun eine kurze Pause ein. Der letzte Telefondienst wird am Montag, 22. Dezember, die letzte Fahrt am Dienstag, 23. Dezember, angeboten. Der erste Telefondienst zur Terminvereinbarung im neuen Jahr ist am Montag, 5. Januar, erreichbar. Anschließend startet der Fahrbetrieb wieder wie gewohnt.

Wer das Team des Bürgerbusses unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, sich ehrenamtlich zu engagieren – sei es im Fahrdienst oder im Telefondienst. Interessierte melden sich unkompliziert über die neue Ehrenamtsbörse der Stadt Neuwied unter www.neuwied.de/ehrenamtsboerse oder direkt bei Benita Roos Tel. 02631 802 261 oder Mail an buergerbus@neuwied.de melden.