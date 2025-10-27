Die Gruppe „EDV und neue Medien“ im Rahmen der Initiative „Ich bin dabei!“ des Landes Rheinland-Pfalz trifft sich wieder am Montag, 3. November 2025, 14 Uhr, im Kleinen Saal im 3. Obergeschoss der Stadthalle Boppard, Oberstraße 141-143 (Marktplatz).

Als Schwerpunktthemen sind vorgesehen:

Vieles rund um Apps bei Android und iOS sowie

Prompts für KI

Die Teilnehmenden werden in Workshops und Gesprächen auf dem Weg in die digitale Welt begleitet, sie erhalten Informationen zu einzelnen Themen und praktische Hilfestellungen im Umgang mit digitalen Geräten wie Smartphone, Tablet, Laptop oder PC.

Die Gruppe freut sich auf Ihr Kommen. Scheuen Sie sich nicht und bringen Sie Ihre Geräte und viel Neugierde mit!

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Kümmerer:

Sepp Henzler

Telefon: 06742/3503

E-Mail: digibo.sepp@t-online.de