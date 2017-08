EDV an der vhs! Bildbearbeitung mit Photoshop Elements – Grundlagen

Sie besitzen bereits Computererfahrung und möchten jetzt wissen, wie Sie Ihre Bilder am PC nachbearbeiten, organisieren und präsentieren können?

Die Teilnehmenden

– erfahren, wie digitale Bilder entstehen und was Pixel sind.

– lernen die unterschiedlichen Bild-Dateiformate kennen.

– übertragen die Bilder von der Kamera auf den PC.

– führen Bildkorrekturen durch (z. B. Helligkeit, Kontraste)

– drucken Bilder selbst aus oder geben sie an ein Fotostudio weiter.

Hinweis: Jede/-r Teilnehmende erhält die Schulungsunterlagen des Herdt-Verlages mit einer 30-Tage-Test-Version von Photoshop Elements auf CD.

Voraussetzungen: EDV-Grundkenntnisse.

Termine: Di., 05.09.2017, 18:00-21:00, vier Abende

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 29.08.2017