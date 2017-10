EDV an der vhs!

Access – Grundlagen

In vielen Bereichen sind Datenbanken nicht mehr wegzudenken und im Beruf spielen sie eine immer größer werdende Rolle. Dieser Kurs vermittelt grundlegende und vertiefende Kenntnisse in Access.

Voraussetzung: EDV-Grundkenntnisse

Lerninhalte:

– Datenbanken, Tabellen und Formulare neu erstellen, bearbeiten und verwalten

– Daten in Formularen und Tabellen eingeben, bearbeiten, suchen, ersetzen und sortieren

– mit Filtern, Abfragen und Berichten arbeiten

– Berichte und Etiketten erstellen.

Zertifizierungsmöglichkeiten: Lehrganssystem Xpert, Wahlmodul „Datenbank“.

Beginn: Do., 19.10.2017, 18:00-21:00, sechs Abende

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Outlook – Kompetent E-Mails und Termine managen

Mit E-Mails zeitsparend arbeiten? Oder Ihr Adressen-Chaos ordnen? Wollen Sie Ihre Termine in den Griff bekommen? In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer/-innen die Grundlagen für einen effektiven und zielgerichteten Umgang mit Outlook.

Voraussetzungen: EDV-Grundkenntnisse

Lerninhalte:

– E-Mail-Konto einrichten

– E-Mails senden und empfangen

– Kontakte verwalten

– mit dem Adressbuch arbeiten

– Verteilerlisten erstellen

– E-Mails blockieren, filtern und mit Regeln versehen

– Aufgaben verwalten

– Ansichten individuell einstellen

– Sicherheit bei E-Mails/Schutz vor Viren.

Zertifizierungsmöglichkeiten: Lehrganssystem Xpert, Wahlmodul „Kommunikation“.

Beginn: Fr., 20.10.2017, 18:00-21:00 Uhr, vier Abende

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

veröffentlicht am: 04.10.2017