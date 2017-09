EDV an der vhs!

Ordnerstrukturen richtig anlegen – Chaosbeseitigung mit System

Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer/-innen in die Lage zu versetzen, ihre erstellten oder empfangenen Dateien richtig abzulegen, damit sie sie auch jederzeit wiederfinden können. Dabei ist das Anlegen einer Ordnerstruktur ein wesentlicher Schwerpunkt um beispielsweise Text-, Bild- oder Fotodateien gezielt verschieben oder kopieren zu können.

Lerninhalte:

– Ordnerstruktur anlegen

– Dateien benennen und verwalten

– Bibliotheken richtig verwenden

– Dateien und Ordner suchen

– Aufbau eines Ordnerfensters

– Datensicherung auf der Festplatte, USB-Stick etc.

Termine: Fr., 29.09.2017, 08:30-13:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Facebook, Twitter & Co. – Soziale Netzwerke sinnvoll nutzen

Facebook, Twitter, Youtube, WhattsApp, Pinterest, Google+ etc. … alles soziale Netzwerke.

Aber welches Netzwerk passt zu wem? Mit welchem Netzwerk lässt sich sinnvoll und zielgerecht arbeiten? In diesem Kurs werden den Teilnehmenden die am häufigsten genutzten Social-Media-Plattformen vorgestellt und der jeweilige Nutzen gezeigt.

Themen-Überblick:

– Präsentation über die wichtigsten „sozialen“ Plattformen

– Demonstration von Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Pinterest, Google+ etc.

– Erläuterung der Funktionen verschiedener Plattformen.

– Kurze Einführung in rechtliche Hintergründe, damit Sie sich versehentlich nicht strafbar machen.

Vorrausetzungen: Sicherer Umgang mit Windows, Internet und E-Mails.

Termin: Fr., 29.09.2017, 18:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.09.2017