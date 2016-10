Durch Wälder und Fluren

„Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um…“, so schrieb einst Erich Kästner über seine Erfahrungen auf langen Waldspaziergängen.

Herbstliche Farben, frische Luft, Ruhe: Ein Spaziergang im Wald ist mehr als nur Entspannung. Er macht den Kopf frei, den Puls ruhig, erfrischt und belebt. So kamen Forscher zu dem Ergebnis, dass Waldspaziergänge sogar das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall reduzieren können. Wie gut, dass unsere Region zu den waldreichsten Gebieten gehört.

Kurze Spaziergänge oder lange Wanderungen – die StadtBibliothek Koblenz bietet eine Vielzahl an Reise- und Wanderführern zum Ausleihen an. Ob zu Fuß oder mit dem Rad, mit den entsprechenden Medien können Sie Ihre nächste Tour planen und gestalten. Kommen Sie einfach mal vorbei, sie finden die StadtBibliothek im Forum Confluentes am Zentralplatz.

Die Öffnungszeiten sind Mo, Di, Mi und Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr sowie Sa 10-15 Uhr.

Weitere Informationen unter Tel. 0261/129 2613 (Peter Stein) oder im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.10.2016