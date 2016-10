Dumm gelaufen – Ladendieb verliert Jacke mit Ausweis

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 26.10.2016, versuchte ein 39-jähriger Mann aus Koblenz mehrere Dosen Tabak in einem Kaufhaus in der Jakob-Caspers-Straße in Koblenz zu stehlen. Doch er hatte nicht mit dem beherzten Eingreifen des Ladendetektivs gerechnet, der ihn bei der Tat beobachtete. Nachdem der Dieb das Kaufhaus verlassen hatte, lief er in Richtung der nahe gelegenen Tankstelle davon. Der Detektiv verfolgte ihn und konnte ihn an seiner Jacke fassen. Um dem Festhalten zu entgehen, entledigte sich der Dieb seiner Jacke und des Rucksackes und flüchtete. Nur Pech für ihn, dass sich in seiner Jacke sein Handy und sein Personalausweis befanden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 27.10.2016