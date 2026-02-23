Am Samstag, 14. März, ist es wieder so weit. Bei der alljährlichen Aktion „Dreck-weg-Tag“ wird Koblenz von achtlos oder illegal entsorgtem Müll befreit. Bürgerinnen und Bürger sammeln Müll auf Straßen, Gehwegen, in Grünanlagen und im Straßenbegleitgrün auf und leisten einen aktiven Beitrag für mehr Umweltschutz und ein sauberes Koblenz. Alle Interessierten können sich noch bis zum 9. März zum Dreck-weg-Tag anmelden und so mithelfen, die Stadt noch sauberer und lebenswerter zu gestalten.

Ordnungswidrig entsorgter Müll ist nicht nur optisch ein Ärgernis, sondern stellt auch eine Gefahr für Umwelt und Tierwelt dar. Plastikverpackungen beispielsweise, brauchen teils mehrere hundert Jahre, um sich zu zersetzen. Dabei verschwinden sie allerdings nicht, sondern zerfallen nur in kleinere Partikel. Böden und Gewässer werden durch Mikroplastik belastet, welches sich erschreckenderweise sogar in unserer Nahrungskette wiederfindet.

Illegal abgelagerte Abfälle wie Farb- und Lackeimer oder Elektrogeräte enthalten Schadstoffe, die in den Boden und das Grundwasser gelangen können. Für Wildtiere wie Vögel und Igel stellt Müll eine unmittelbare Gefahr dar. Sie können sich an scharfkantigen Dosen und Glasscherben verletzen oder sich in Plastikverpackungen verfangen. Nicht selten werden Kunststoffteile mit Nahrung verwechselt und verschluckt – mit oft tödlichen Folgen.

Glücklicherweise gibt es in Koblenz viele Bürgerinnen und Bürger, die etwas gegen eine Vermüllung tun. Ob als Verein, Schulklasse, Kita-Gruppe, Nachbarschaftsinitiative, Familie oder Einzelperson – jede Teilnahme am Dreck-weg-Tag macht einen Unterschied. Daher sollte man die Gelegenheit nutzen, Verantwortung für seine direkte Umgebung zu übernehmen – für mehr Klimaschutz und Lebensqualität in Koblenz.

Anmeldungen werden unter servicebetrieb@stadt.koblenz.de oder 0261 129–4535 angenommen. Bei der Anmeldung wird um Angabe der Kontaktdaten der Gruppe, mit Telefonnummer, Anzahl der Teilnehmenden und des Reinigungsgebietes, gebeten.

Mehr Informationen gibt es unter https://servicebetrieb.koblenz.de/dreck-weg-tag

Foto ( Stadt Koblenz / Sebastian Glinski):

Helfer beim Dreck-weg-Tag 2025 sammeln Müll am Fahrbahnrand auf. Am 14. März heißt es wieder: Nicht wegschauen, sondern mit anpacken – für ein sauberes Koblenz.