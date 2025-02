Am 15. März ist Dreck-weg-Tag der Stadt Koblenz. Auch in Neuendorf werden engagierte Helferinnen und Helfer für ein sauberes Koblenz unterwegs sein. In Neuendorf geht es um 10 Uhr am Jugendheim/Pfarrheim los (Am Ufer 17a). Mitmachen können alle, die sich aktiv gegen herumliegenden Müll auf den Straßen und Grünflächen in Neuendorf engagieren wollen. Nach der Ausgabe von Müllbeuteln, Greifzangen und Handschuhen werden wir uns in Gruppen aufteilen und unter dem Motto „Nicht ärgern – Anpacken!“ durch den Stadtteil ziehen, um den wilden Müll zu sammeln. Die gemeinsame Aktion wird wieder durch die im Ortsring Neuendorf engagierten Vereine und Institutionen organisiert. Alles notwendige Material wird gestellt. Am Ende sind alle Freiwilligen zu einem gemeinsamen Ausklang mit Imbiss und warmen Getränken ins Jugendheim der Pfarrei St. Petrus & St. Martinus eingeladen.

Für eine bessere Planung würde es helfen, wenn sich die Interessierten bis zum 5. März bei Stadtteilmanager Johannes Kuhl per Mail ( stm-neuendorf@stadtberatung.info ) oder Telefon (0176 46790520) anmelden.

Alle, die spontan Zeit und Lust haben mitzumachen, sind natürlich auch herzlich willkommen.