Drachengeschichte in der StadtBibliothek

Das Bibliotheksteam und Ada Fürstenau heißen am Donnerstag, 19. Januar 2017, wieder alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde im Forum Confluentes willkommen. Auf dem Programm steht die Geschichte vom Mondscheindrachen. Eines Abends steht in Philipps Kinderzimmer plötzlich ein kleiner Drache, der aus einem Buch herausgefallen ist und von einem Ritter verfolgt wird.

Als Philipp dem Drachen helfen will, schrumpft er plötzlich selber auf Daumengröße …

Ob Philipp den Drachen retten kann, erfährt man ab 16.00 Uhr. Im Anschluss ans Vorlesen werden Bilder gemalt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

veröffentlicht am: 16.01.2017