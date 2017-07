DONNERSTAGSVORTRAG: „Machen wir unser Leben zu einem niemals enden wollenden Studium“

Das Thema des DONNERSTAGSVORTRAGES am 13. Juli lautet: „Machen wir unser Leben zu einem niemals enden wollenden Studium“. Die Referentin Carmen Sohny (www.qmsohny.de) zeigt in ihrem Impulsvortrag auf, welche Möglichkeiten und Chancen jeder Mensch hat, sich persönlich weiter zu entwickeln. Dabei spielt die eigene Einstellung eine entscheidende Rolle. Nur wer dauerhaft neugierig bleibt und die Bereitschaft trägt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, kann sich weiterentwickeln und seine Persönlichkeit entfalten.

Passend zum Thema werden ausgewählte Bücher präsentiert, die gerne auch ausgeliehen werden können. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek zu erwerben. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 06.07.2017