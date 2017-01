Donnerstagsvortrag: „Das Prinzip der Gelassenheit“

Am Donnerstag 19. Januar 2017 bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz einen weiteren Wiederholungsvortrag aus der Reihe der „DONNERSTAGSVORTRÄGE 2016“ an. Gisela Funk, Psychologische Therapeutin aus Koblenz, referiert zum Thema „Das Prinzip der Gelassenheit“. Wir Menschen bewerten in unserem Alltag fast ständig Situationen, Personen und Erfahrungen, mit denen wir konfrontiert werden. Wir ordnen sie Kategorien zu, vergleichen und analysieren sie. Häufig geht es nicht nur um eine, sondern um mehrere Analysen gleichzeitig. Das verbraucht Energie und mindert auch unsere Fähigkeit, wirklich gegenwärtig und gelassen zu sein und angemessen auf eine Situation zu reagieren. Doch, so die erfahrene Referentin, auch Gelassenheit ist lernbar.

Passend zum Vortragsthema präsentiert die StadtBibliothek ausgewählte Medien, die alle auszuleihen sind. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Beginn des Vortrags ist 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach 17 Uhr kein Zutritt mehr möglich ist. Veranstaltungsort ist die StadtBibliothek im Forum Confluentes, Zentralplatz 1, Erdgeschoss in Koblenz. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/129 1051.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.01.2017