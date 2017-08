Donnerstagsvorträge in der StadtBibliothek: nur noch wenige Karten erhältlich

Die Donnerstagsvorträge, die noch bis Ende August um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz stattfinden, stoßen auf großes Interesse. Für die Vorträge am 10. August („Selbstliebe“, Gisela Funk) und 17. August („Die Kraft der inneren Dankbarkeit – Ihr Schlüssel zu mehr Ruhe und Gelassenheit“, Tanja Hermanski) sind noch wenige Karten erhältlich. Sie können zu den regulären Öffnungszeiten in der StadtBibliothek erworben werden (aktuelle Infos unter 129 2626). Der letzte Donnerstagsvortrag in diesem Jahr am 31. August („Warum manche alles bekommen, was sie wollen und andere genau das, was sie nicht wollen“, Alexandra Matzke) ist bereits ausverkauft. Näheres zu den Vorträgen finden Sie auch im Internet unter www.frauen.koblenz.de oder www.stb.koblenz.de Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.08.2017