Dinogeschichte in der StadtBibliothek

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 14. September 2017, wieder alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die spannende Geschichte vom Dinosaurier Rex. Rex der Schreckliche ist zwar groß und stark, aber eine Schwäche hat er doch -er kann einfach nicht verlieren! Also versucht er, seine Freunde auf alle

möglichen Arten zu täuschen, um immer und überall der Gewinner zu sein. Doch die sind schlau und lassen sich etwas einfallen, um Rex eine Lektion zu erteilen…

Wie die Geschichte weitergeht, erfährt man ab 16.00 Uhr. Anschließend werden tolle Dinos gebastelt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt ca. eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen

gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.09.2017