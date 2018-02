Diebstahl in Koblenz

Außenspieglegläser an zwei Pkw entwendet

Koblenz (ots) – Drei Außenspiegelgläser, das ist die Beute von Autoteiledieben in der Nacht zu gestern, Mittwoch, 31.01.2018, in Koblenz.

Der oder die Diebe schlugen in der Koblenzer St. Josef Straße zu und entwendeten das Spiegelglas des linken Außenspiegels eines Audi A4. In der David-Röntgen-Straße in Koblenz wurden sogar beide Gläser der Rückspiegel von einem Audi A5 entwendet.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel. 0261/103-2510.

Koblenz – Fahrrad aus Pkw entwendet

Koblenz (ots) – Ungewöhnlicher Fahrraddiebstahl in der Koblenzer Karl-Tesche-Straße: Gestern, Mittwoch, 31.01.2018, zwischen 08.30 Uhr und 18.30 Uhr, wurde aus einem Pkw Citroen Berlingo ein hochwertiges Fahrrad der Marke Canyon entwendet. Der oder die Täter schlugen dazu hintere Scheibe auf der Beifahrerseite des geparkten Wagens ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Koblenz-Metternich: Pkw aufgebrochen

Koblenz (ots) – In der Universitätsstraße nahe des Stattstrand in Koblenz-Metternich wurde in der Nacht zu gestern Mittwoch, 31.01.2018, ein grüner Toyota Yaris aufgebrochen. Aus dem Handschuhfach ein Navigationsgerät des Herstellers TomTom, sowie zwei Flakons Parfüm.

Die Kriminalpolizei Koblenz bittet um Hinweise unter Tel. 0261/103-2690.

veröffentlicht am: 01.02.2018