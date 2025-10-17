Kobern-Gondorf feierte seine neue Moselweinkönigin: Teresa Oster, die frisch gekrönte Repräsentantin der Mosel 2025/2026, wurde in ihrem Heimatort an der sonnigen Untermosel mit einem großen Empfang geehrt. Nach einer eindrucksvollen Mediashow schritt sie gemeinsam mit ihren Weinprinzessinnen Nele Kuhnen aus Bekond, Vanessa Herges aus Kinheim und Annalena Niedersberg aus Enkirch in die festlich geschmückte Schlossberghalle ein. Begleitet wurde der Einmarsch vom Musikverein Kobern e.V..Das Publikum begrüßte die Majestäten mit frenetischem Applaus.

Zahlreiche Gäste, darunter viele Weinmajestäten mit ihren Prinzessinnen aus den Moselgemeinden sowie Vertreter aus Politik und öffentlichem Leben, gaben sich an diesem Abend ein Stelldichein. Souverän und charmant führte Julia Assenmacher durch das abwechslungsreiche Programm.

Ortsbürgermeister Martin Dötsch hieß die Moselweinkönigin herzlich willkommen und gratulierte ihr zu ihrer Krönung. Im Anschluss schlossen sich Kathrin Laymann, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Kreisbeigeordneter Jens Firmenich der an diesem Tag den Landrat Marko Boos vertrat, den Glückwünschen an.

Besonders herzlich fiel der Auftritt der Kobern-Gondorfer Weinkönigin Christina mit ihren Prinzessinnen Anna und Anna sowie den Burggrafen Carsten Dötsch, Jannis Schneider und René Neisius aus, die ihre Glückwünsche auf der Bühne überbrachten. Der Männerchor 1878 Kobern-Gondorf e.V. leitete musikalisch über, ehe die Weinmajestäten vom Musikverein von der Bühne begleitet wurden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil folgte ein geselliges Beisammensein bei Wein und Musik, bei dem auch die örtlichen Vereine, Freunde und zahlreiche Gäste ihre Glückwünsche überbrachten.

Der Empfang wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.

Wir wünschen der Moselweinkönigin und Ihren Prinzessinnen viel Erfolg bei den zahlreichen wahrzunehmenden Terminen während ihrer Amtszeit im In- und Ausland.

Als Moselweinkönigin hat Teresa Oster die Möglichkeit im kommenden Jahr an der Wahl zur deutschen Weinmajestät teilzunehmen.