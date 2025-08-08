Am Sonntag, den 24. August sendet die Sayner Hütte einmal mehr als „Leuchtturm der Industriegeschichte“ ihre Signale in die Region: Um 14.30 Uhr beginnt die öffentliche Führung unter gleichem Motto und lädt zu einem spannenden Rundgang durch das Areal der früheren Industrieanlage ein. Auf dem informativen und kurzeiligen Rundgang erfährt man einiges über die Verarbeitung von Erz zu Eisen und taucht tief in die Architektur- und Technikgeschichte der Sayner Hütte ein. An verschiedenen Stationen ist die nachgestellte Verhüttung sozusagen hautnah zu erleben und gibt aufschlussreiche Einblicke in den harten Arbeitsalltag vergangener Tage.

Der Eintritt kostet 6 Euro (zzgl. Eintritt Sayner Hütte, Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche an der Kasse). Tickets gibt es unter www.saynerhuette.org. Weitere Infos unter Telefon 02622/9849550.

Foto: Benedikt Rothkegel