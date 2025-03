Am 24. bis 30. März findet in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein die Woche der Teilhabe statt, an der sich viele verschiedene Anbieter beteiligen. Auch die KreisVolkshochschule Neuwied ist mit zwei kostenfreien Workshops dabei:

L327-25-1 Hatha-Yoga und Meditation. Mi, 26.03.25, 18:00 – 19:30 Uhr, Realschule Linz, Raum 1-04, Schulstraße, 53545 Linz am Rhein. Leitung: Petra Helena Rieck, Yogalehrerin.

L393-25-1 Mit dem Rollator auf DU und DU – Tipps, Kniffe und Übungen! Do, 27.03.25, 14:30 – 16:30 Uhr. Sporthallte St. Katharinen, Mehrzweckraum, Josef-Hüngsberg-Straße 8, 53562 St. Katharinen. Leitung: Cornelia Brodeßer.

Die Veranstaltungen werden gefördert durch die Kreisverwaltung Neuwied. Anmeldungen bitte an 02644 5601-11 oder vhs@vg-linz.de

Als Auftakt beginnt bereits am 23. März eine Gesundheitsmesse im Bürgerhaus St. Katharinen. Die kvhs Neuwied beteiligt sich mit einem ebenfalls kostenfreien Vortrag:

L310-25-1 Digitalisierung im Gesundheitswesen – Die elektronische Patientenakte. So, 23.03.25, 15:45 – 16:10 Uhr. Bürgerhaus, Linzer Straße 74, 53562 St. Katharinen. Leitung: Jörg Eisbach, Digitalisierungsexperte im Gesundheitswesen.

Eine Anmeldung zur Messe ist nicht notwendig.

Weitere Infos unter: www.kvhs-neuwied.de