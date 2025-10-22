Henriette Vogt heißt am Donnerstag, 30. Oktober, alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren zur Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen. Vorgelesen wird die Geschichte „Die kleine Kürbishexe“ von Helen Docherty.
Vorgelesen wird ab 16:00 Uhr. Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Dreiviertelstunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz.
Die Teilnahme ist kostenlos. Verkleidung ist erwünscht. Damit genug Platz und Materialien für alle Kinder vorbereitet werden, wird um eine Voranmeldung unter der Tel. 0261 /129 2624 oder stb@stadt.koblenz.de gebeten.