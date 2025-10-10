Eine Institution der regionalen Metalcore-Szene feiert großes Jubiläum: Bereits zum 20. Mal steht am Samstag, 25. Oktober, im Neuwieder Jugendzentrum Big House die mittlerweile legendäre Musikveranstaltung Shout loud an – und es wird lauter, härter und intensiver denn je! 2013 taten sich Luca Schüller und Florian Hilger mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied (KiJub) zusammen, um gemeinsam ein Metalcore-Konzert zu organisieren. Seitdem hat sich das Shout loud in Neuwied zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Mehr als 90 verschiedene Bands konnten ihr Können unter Beweis stellen und sich einem großen Publikum präsentieren. Deutlich mehr als 2500 Besucher kamen zu den 19 Ausgaben der beliebten Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team auch überregional bekannte Gruppen zu buchen – und dadurch für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen.

Auch für das große Jubiläum hat das Orga-Team wieder fünf talentierte Bands gewinnen können. Headliner des Abends ist das Duo „Mittel Alta“, das im Big House seinen ersten Auftritt überhaupt spielt, bevor es schon im nächsten Jahr auf die großen Festivalbühnen geht. Mit an Bord sind neben Deutschlands härtester Boygroup „Backstabbed“ auch die starken lokalen Acts „Bury the Liar“, „Shadow of the Fate“ und „Monashee“. Einlass ist am 25. Oktober ab 18.30 Uhr, eine halbe Stunde später wird es dann laut. Tickets für die Jubiläumsshow gibt es im Vorverkauf unter www.shout-loud.de oder direkt im Big House, Museumstraße 4a, zu den regulären Öffnungszeiten. Sollten am Konzerttag noch Tickets verfügbar sein, gibt es diese für 10 Euro an der Abendkasse – Festivalbändchen inklusive.

Shout loud steht seit 12 Jahren für günstigen Eintritt, faire Getränkepreise und ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Auch für leckere Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt. Zudem gestaltet das Publikum das zukünftige Programm über eine Bandbox, über die alle Konzertgäste realistische Bandwünsche einreichen können, aktiv mit.

Bildunterschrift:

Auch bei der 20. Ausgabe von Shout loud können sich die Konzertgäste wieder auf feinsten Metalcore freuen. Bei der Jubiläumsshow mit dabei: Die härteste Boygroup Deutschlands „Backstabbed“ aus Offenburg.

Foto: Jan-Niclas Schneider