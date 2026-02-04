„Musical Starlights“ gastiert in der Stadthalle

Lahnstein. Am Sonntag, 22. Februar 2026 verwandelt sich die Stadthalle Lahnstein ab 18:30 Uhr in eine glanzvolle Bühne der Musicalwelt. Unter dem Titel „Musical Starlights – Best of Musicals“ erwartet das Publikum eine mitreißende Show, die die beliebtesten Musical-Highlights der letzten Jahrzehnte an einem Abend vereint.

Auf dem Programm stehen eine abwechslungsreiche Mischung aus gefühlvollen Balladen, rockigen Klassikern und energiegeladenen Songs und bekannte Titel aus Erfolgsproduktionen wie „Tanz der Vampire“, „Tarzan“, „Die Eiskönigin“, „Herkules“, „Elisabeth“, „Rebecca“, „Wicked“ und „We Will Rock You“.

„Musical Starlights“ verspricht ein emotionales Live-Erlebnis für Jung und Alt und richtet sich ausdrücklich an die ganze Familie. Große Stimmen, starke Melodien und eindrucksvolle Momente machen den Abend zu einer musikalischen Reise durch die faszinierende Welt der Musicals.

Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf online sowie an allen bekannten eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich. Mehr Informationen zu dieser und weiteren Veranstaltungen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Bildunterzeilen

Große Stimmen, starke Emotionen und unvergessliche Songs bei den „Musical Starlights“ (Foto: DS Entertainment)