Auch in der kalten Jahreszeit entfaltet die Festung Ehrenbreitstein ihren ganz besonderen Zauber. Im Januar und Februar lädt die beliebte Laternenführung wieder dazu ein, diesen historischen Ort auf faszinierende Weise zu entdecken – mit leuchtender Laterne in der Hand und spannenden Geschichten im Gepäck.

Wenn die Dämmerung über die Festung zieht, entzündet „Festungskanonier“ Jörg Höfer das Licht und nimmt große wie kleine Gäste mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Im sanften Schein der Laternen offenbart die Festung ihre geheimnisvolle und stimmungsvolle Seite – ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Die Laternen werden für alle Teilnehmenden selbstverständlich bereitgestellt.

Start ist jeweils um 16:30 Uhr im Januar und 17:00 Uhr im Februar (Dauer ca. 90 Minuten).

Termine:

09.01. + 10.01. + 16.01. + 17.01. + 23.01. + 24.01. + 30.01. + 31.01.26

06.02. + 07.02. + 13.02. + 14.02.+ 20.02. + 21.02. + 27.02. + 28.02.26

Kosten: 5 € Erwachsene, 2,50 € Kinder. Festungseintritt fällt nicht an.

Die limitierten Eintrittskarten gibt es als Online-Tickets unter www.festungsticket.de oder im Vorverkauf an der Festungskasse.