Die drei Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe s bleiben in den Herbstferien (14. Oktober bis 25. Oktober 2024) geschlossen. Es sind in den Ferien keine Medien in diesen Abteilungen fällig. Trotzdem muss man nicht auf die Bibliotheksnutzung und die Ausleihe von Medien verzichten. Die Zentralbibliothek im Forum Confluentes steht in den Ferien zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.

Information: 0261/1292626