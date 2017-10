„Der Schatz der Piraten“ – Szenische Lesung mit Stephan Bach

Unter dem Motto „Freunde suchen, Freunde finden“ veranstaltet die Stadtbibliothek Koblenz mit vielen Kooperationspartnern die Kinder- und Jugendbuchwoche 2017.

Am Samstag, den 18. November 2017 um 15.30 Uhr, ist Stephan Bach mit einer szenische Lesung der beliebten Kinderbuchreihe „Das magische Baumhaus“ zu Gast in der Stadtbibliothek Koblenz.

Der Schauspieler nimmt die Kinder mit auf eine spannende Reise zu einer Pirateninsel. Er erzählt von Philipp und Anne, die in ihrem Baumhaus auf eine traumhafte Insel reisen. Die beiden erkunden den paradiesischen Strand, die Palmen und das leuchtend blaue Meer. Doch was entdecken sie dort draußen am Horizont noch? Eine Fregatte mit Piraten steuert direkt auf sie zu und eine spannende Schatzsuche beginnt.

Stephan Bach lässt das Abenteuer mit seiner schauspielerischen Kunst, Witz und der Interaktion mit den Zuschauern lebendig werden. Um in die Atmosphäre eines echten Piratenabenteuers einzutauchen, können die Kinder gerne als Seeräuber und Piraten verkleidet kommen.

Die Lesung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Die Veranstaltung findet im EG der Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes statt und dauert ca. eine Stunde.

Die Veranstaltung ist auf 100 Teilnehmer begrenzt. Der Einlass ist nur mit Einlasskarte möglich.

Die kostenlosen Karten sind ab Montag, den 16.10.2017, in der Stadtbibliothek Koblenz an der Infotheke im 4.OG erhältlich.

Weitere Informationen zu der Lesung gibt es im Internet unter www.stb.koblenz.de

oder unter der Telefonnummer 0261 /129 2624.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 12.10.2017