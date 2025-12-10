Fahrplanwechsel am 14.12.2025, neue VRM-Tarife ab 1.1.2026

Alle Informationen, die aktualisierten Liniennetzpläne, Fahrpreise, Fahrpläne und Haltestellenübersichten finden Sie auf www.koveb.de . Die Linienfaltpläne der einzelnen Linien im handlichen Pocket-Format sind in allen Verkaufsstellen der koveb erhältlich, insbesondere im Bus-Infozentrum Löhr-Center. Fahrgäste, die ein gedrucktes Fahrplanheft benötigen, erhalten dieses gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro zeitnah im Bus-Infozentrum.

Gegenüber dem Fahrplan 2025 werden folgende Änderungen durchgeführt:

Linie 8 (KO-Zentrum – Urbar – Vallendar – Bendorf – Sayn): Änderung der Linienführung / Nachtbuslinie N8

Richtung Bendorf/Sayn: ab Koblenz „Hauptbahnhof“ über „Bahnhofstraße“, „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ zum „Zentralplatz/Forum“. Ab hier gilt die übliche Linienführung.

Richtung Koblenz Hauptbahnhof: Ab „Zentralplatz/Forum“ über „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“, „Roonstraße“ zum Koblenzer „Hauptbahnhof“.

Die Fahrten der Linie 8 werden ab 23:30 Uhr als Nachtbusfahrten N8 bezeichnet.

Linie 4/14: (Industriepark A61 – Rübenach – Metternich – Rauental – KO-Zentrum): Anpassung der Fahrzeiten

Dadurch ergibt sich eine bessere zeitliche Verteilung der Linien 4/14 und 6/16 auf der Moselweißer Str. sowie besserer Anschlussmöglichkeiten an die Regiobuslinien am Gewerbepark

Weitere Änderungen:

Weiterhin werden Fahrzeitänderungen von Linien- und Einsatzwagen (zur Schülerbeförderung und Verstärkung der Linien) im Minutenbereich durchgeführt.

Folgende Haltestellen werden umbenannt:

CGM Arena/Stadion wird zu EPG ARENA/Stadion

CGM Arena/B9 wird zu EPG ARENA/B9

Langemarckplatz wird zu Langemarkplatz

Feuerwehrfachschule wird zu LA Brand-/K.Schutz

Die Infos an den Haltestellen werden zum Fahrplanwechsel am 14.12. aktualisiert.

Tarifanpassung im VRM

Ab dem 1.1.2026 werden die Tarife im Verkehrsverbund Rhein-Mosel um durchschnittlich 2,4 Prozent angepasst. Als Partner im VRM wendet die koveb die Tarife des VRM an.

Die wichtigsten Änderungen für Koblenz auf einen Blick:

Die Preise für die Netz-Koblenz-Karten bleiben unverändert günstig!

Der VRM hat sein Zeitkartensortiment optimiert. Dadurch wird das Tarifsystem einfacher. Zeitkarten sind zukünftig verbundweit gültig und werden für viele Kunden im VRM günstiger.

Das Deutschland-Ticket wird gemäß Beschluss der Bund-Länder-Kommission ab 1.1.2026 63 Euro im Monat kosten. Kunden der koveb müssen nichts weiter tun – ihr Abo läuft automatisch zum neuen Preis weiter.

Weitere Informationen zur Tarifanpassung können den Veröffentlichungen des VRM entnommen werden ( www.vrminfo.de/verkehrsverbund/aktuelles/news/ ).

Foto: (c) koveb / Niklas Marhöfer