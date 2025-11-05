Dienstag, den 18. November 2025

Kulturfabrik Koblenz, Diehl´s Hotel, Eventschiff La Paloma, Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich, Kaffeewirtschaft, SAPHIR Koblenz, Cafe Einstein

Beginn: 19:30 Uhr / Einlass: je nach Lokal ab ca. 18:00 Uhr

Als eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate Deutschlands präsentiert sich die Komische Nacht in den schönsten Cafés, Bars und Restaurants der jeweiligen Stadt. Die Gäste erleben bei diesem einzigartigen Showkonzept einen ausgelassenen Abend mit bester Unterhaltung durch verschiedene Comedy-, Kabarett- und auch Zauberkünstler*innen.

Bis zu fünf hochkarätige Comedyacts kann man insgesamt an diesem Abend live erleben. Soviel Spass bekommt man sonst bei keiner anderen Comedyshow für sein hart verdientes Geld. Das Beste ist, die Gäste bleiben in ihrem Lieblingslokal sitzen, während die Showacts zwischen den Auftrittsorten rotieren – Comedy-Marathon für die Künstler*innen und gemütlicher Spaß für die Gäste.

In Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend so verschiedene Comedians und andere Spaßmacher*innen, die ihr Publikum abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und der Komischen Nacht, garantieren die Künstler*innen einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

Bei der 2. Komische Nacht Koblenz treten die Künstler*innen Don Clarke, Florian Simbeck, Ingo Oschmann, Jacqueline Feldmann, Katharina Block, Serhat Dogan, Larissa Magnus hier auf: Altes Brauhaus Mülheim-Kärlich, DIEHLs Hotel (Diehl´s Hotel GmbH), Cafe Einstein, Eventschiff La Paloma, SAPHIR Koblenz, Kaffeewirtschaft, Kulturfabrik Koblenz.

Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt ab ca. 18:00 Uhr.

Die beteiligten Künstler*innen:

Don Clarke

Erleben Sie einen Abend voller Lachen und guter Laune mit dem legendären Stand up Comedian Don Clarke! Der Komiker ist bekannt für seinen britischen Humor und seine unverwechselbare Bühnenpräsenz, die das Publikum immer wieder begeistert.

https://www.donclarke.de

Florian Simbeck

Florian Simbeck steht für Stand-Up nach amerikanischem Stil. Seine Comedy spricht ein erwachsenes, modernes Publikum an; die Themen decken sämtliche Bereiche des Alltags ab – kurzum jeder kommt auf seine Kosten und aus dem Lachen nicht mehr heraus.

https://floriansimbeck.de/

Ingo Oschmann

Ingo Oschmann verbindet wie kein anderer Stand Up-Comedy und Zauberei zu einem Programm gnadenloser Freude und Vergnügen. Dies beweist er nicht nur im Fernsehen, sondern auch live auf der Bühne.Mit seiner überzeugend genauen Beobachtung, genial erfundenen Geschichten, unglaublich guter, witziger Mimik und seinem Improvisationstalent gewinnt er nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern überzeugt auch Kritiker.

https://www.ingo-oschmann.de

Jacqueline Feldmann

Jacky Feldmann ist eine junge Stand-Up-Komikerin aus dem Sauerland. Ihr unverwechselbarer Stil, geprägt durch viel Improvisation und Publikumsinteraktion, webt die Themen unserer Zeit zu einer einzigartigen Comedy-Show zusammen.

https://www.jacqueline-feldmann.com

Katharina Block

Katharina ist Juristin, Betreuerin und Mutter von fünf Kindern. Aus diesen Gründen hatte sie bis vor kurzem keine Zeit, ihrer großen Liebe – der Stand up Comedy – nachzugehen. Umso mehr feiert sie ihr Leben auf der Bühne JETZT. Mit leuchtenden Augen und großer Vorfreude auf den Rausch im Rampenlicht, schmeißt sie immer wieder ihre Energie auf die Bühne, um Menschen zum Lachen zu bringen. Dabei erforscht sie ihr eigenes Leben und das ihrer Großfamilie mit Selbstironie und Leichtigkeit.

http://www.katharinablock.de/

Serhat Dogan

Was passiert, wenn ein Türke mit Grönemeyer-Songs Deutsch lernt, sich in eine deutsche Sozialpädagogin verliebt, und in Sachsen Baseball spielen will? Serhat Dogan bietet eine mitreißende Mischung aus Humor und kultureller Vielfalt. Diese einzigartige Show sorgt für gemeinsame Freude durch herzerwärmende Witze und pointierte Satire.

https://www.serhatdogan.de

Larissa Magnus

Lass mal wieder eine Höhle bauen und die wilden Kerle schauen! Larissa findet es macht doch viel zu viel Spaß ins Bällebad zu springen, eine Wasserschlacht zu machen und mit Robby Bubble Kindersekt auf das Leben anzustoßen. Warum auf einmal damit aufhören, nur weil man mitte zwanzig ist? Nicht so viel nachdenken, zusammen los lassen und sich denken: „Fuck it- do it.‘ Frech und ehrlich erzählt die Berlinerin aus dem Alltag.

https://www.instagram.com/larissamagnus_/

Veranstalter: MITUNSKANNMAN.REDEN. GmbH & Co.KG