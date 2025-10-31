Jeden ersten Mittwoch eines Monats findet das Stadtteilfrühstück im JuBüZ statt. In der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen aber auch neue Kontakte zu knüpfen. Der beliebte Frühstückstreff bietet auch die Möglichkeit sich über Vereine, Veranstaltungsangebote und Beratungsangebote zu informieren. Selbstverständlich wird sich auch über die Neuigkeiten in Stadt und Land ausgetauscht.

Für das November-Frühstück steht das beliebte ganzheitliche Gedächtnistraining mit Christof Wölk auf dem Plan. Der ganzheitliche Gedächtnistrainer Christof Wölk ist den meisten Karthäuserinnen und Karthäusern gut bekannt. Seit vielen Jahren informiert er die Bewohnerinnen und Bewohner der Karthause über die Möglichkeiten das Gehirn zu trainieren wie jeden anderen Muskel im Körper. Seine anschaulichen Tipps und Übungen werden mit viel Freude ausgeführt. Angeboten werden Übungen, die ohne große Vorbereitung in den Tagesablauf integriert werden können und u.a. die geistige Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit erhalten und steigern können. Zudem gibt es auch ein paar Fingerübungen. Spielerisch, mit viel Spaß, ohne Stress und Kontrolle werden die „grauen Zellen“ aktiviert.

Freuen Sie sich auf einen informativen und zugleich unterhaltsamen Vormittag im JuBüZ. Herzliche Einladung ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4, 56075 Koblenz.