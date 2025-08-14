Am Samstag, 16. August findet unter dem Motto „“Komm mit Haltung – oder komm gar nicht“ – Demonstration zum 18. Koblenzer Christopher Street Day“ ein Aufzug statt.

Ab 14 Uhr treffen die Teilnehmenden am Rheinufer (Höhe BAAINBw) ein. Gegen 14:55 Uhr findet eine kurze Auftaktkundgebung mit Redebeiträgen statt.

Gegen 15:15 Uhr startet der Aufzug ausgehend vom Konrad-Adenauer-Ufer (Höhe Pegelhaus), Rheinstraße, Firmungstraße, Entenpfuhl, Görgenstraße, Viktoriastraße, Schloßstraße, Löhrrondell, Hohenfelder Straße, An der Moselbrücke, Burgstraße, Im Paradies zum Münzplatz.

Zwischen 16:30 Uhr bis 17 Uhr wird der Münzplatz erreicht und der Aufzug endet. Es wird keine Abschlusskundgebung geben.

Hinweis: Im Anschluss an den Aufzug findet am Münzplatz eine weitere Kundgebung CSD Koblenz (Politische Bühne) und am Vorplatz „An der Liebfrauenkirche“ die Veranstaltung „Christopher Street Day – Straßenfest“ statt.