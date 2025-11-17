Neuwieder Knuspermarkt öffnet ab 21. November seine Pforten

Wenn der Luisenplatz wieder von stimmungsvoller Festbeleuchtung erhellt wird, der Duft nach gebrannten Mandeln und kandierten Äpfeln die Luft erfüllt und festliche Klänge in den Abendhimmel aufsteigen, dann ist in Neuwied die Knuspermarkt-Zeit angebrochen. Bereits am Freitag, 21. November, öffnen die zahlreichen, liebevoll dekorierten Buden und Verkaufsstände erstmalig in diesem Jahr und verwandeln das Herz der Neuwieder Innenstadt in eine besinnliche Weihnachtswelt. Ein adventliches Musikprogramm, das mit viel Liebe zum Detail hergerichtete Kinder-Knusperland und ein breites Angebot an kulinarischen Weihnachtsspezialitäten, Handgemachtem und Dekoartikeln laden zum Bummeln, Schlemmen und Verweilen ein und verbreiten vorweihnachtliche Stimmung.

Wer seinen Blick über das festliche Geschehen auf dem Knuspermarkt streifen lässt, bleibt zweifellos an den beiden hölzernen Kirchtürmen des meterhohen Adventskalenders im Kinder-Knusperland hängen. Doch in diesem Jahr werden die Marktbuden auch vom Riesenrad „Romantica“ überragt, das allen Besucherinnen und Besuchern einen ganz neuen Blickwinkel auf und über den Neuwieder Knuspermarkt eröffnet. Nicht mehr wegzudenken sind die Regionalladenhütte „Amalie“ und die Sozialhütte: Während in der Amalie wie gewohnt eine breite Palette an Produkten lokaler Anbieter zum Verkauf angeboten wird, wird die Sozialhütte von wechselnden gemeinnützigen Vereinen und Organisationen betrieben, die hier unkompliziert und mietkostenfrei für den guten Zweck ihre Waren verkaufen können.

Dass der Knuspermarkt nicht nur für große Gäste ein echter Anziehungspunkt ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Immerhin lockt das große Kinder-Knusperland jedes Jahr auch über die Stadtgrenzen hinaus viele Familien in die Neuwieder Innenstadt. Die überdimensionale Schneekugel und die vielen, liebevoll hergerichteten Hütten versetzen Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr in fantastische Märchenwelten und zeigen beliebte Figuren wie Aschenputtel, Hänsel und Gretel oder den Froschkönig. Neu ist auch der Erlebnisweltbus, der eine Tour durch das Kinder-Knusperland sogar noch aufregender macht.

Vorgezogener Marktbeginn und verkaufsoffener Sonntag

Wie schon in den vergangenen Jahren startet der Knuspermarkt erneut bereits am Freitag vor dem Totensonntag. „Der vorgezogene Auftakt hat besonders bei der lokalen Händlerschaft positive Resonanz erfahren – er sorgt für ein zusätzliches Wochenende mit festlichem Weihnachtsbummel und somit für eine volle Innenstadt“, befürwortet Oberbürgermeister Jan Einig diese Entwicklung der jüngeren Zeit. Am Totensonntag, 23. November, pausiert das Marktgeschehen für einen Tag – dafür lädt genau eine Woche später ein verkaufsoffener Sonntag zum ausgiebigen Geschenke-Shoppen ein.

Der Knuspermarkt öffnet seine Tore in der Zeit vom Freitag, 21. November, bis Dienstag, 23. Dezember, mit Ausnahme des Totensonntags täglich von 11 bis 20 Uhr. Die Gastronomiestände sowie die Glühwein- und Feuerzangenbowle-Buden orientieren sich am herrschenden Betrieb und haben am Freitag und Samstag regulär bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Knuspermarkt gibt es beim Amt für Stadtmarketing telefonisch unter 02631/802 279 oder per E-Mail an stadtmarketing@neuwied.de. Das ausführliche Programm für Groß und Klein gibt es auf den Social-Media-Kanälen des Neuwieder Stadtmarketings „neuwiederleben“ und online unter: www.neuwied.de/knuspermarkt.