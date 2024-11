Das Umweltbewusstsein von klein auf schärfen

Kreis hat Klimaschutz-Instrument für Unterricht entwickelt – Landrat Hallerbach: Umweltbewusstsein muss selbstverständlich werden

Kreis Neuwied. Mit rund 3.300 Kilometern Luftlinie Entfernung mag Aserbaidschan weit entfernt vom Landkreis Neuwied angesiedelt sein; das Problem, das aktuell in dem vorderasiatischen Staat behandelt wird, ist allerdings ganz nah und betrifft den ganzen Globus: der Klimawandel. Folgerichtig hat der Landkreis Neuwied für seine Schulen und über seine Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt pünktlich zur UN-Klimakonferenz, die noch bis zum 22. November 2024 in Aserbaidschan stattfindet, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk zum Thema Umweltbildung in petto.

Um das Bewusstsein und Wissen über die globale Erwärmung weiter zu stärken, verteilt der Kreis Neuwied sein DINA 0 großes Klimaschutzplakat als Hilfsmittel für den Unterricht. Umweltkonform auf Blauer-Engel Papier gedruckt, informiert das grafische Bildungs-Werk kindgerecht über das 1×1 des Klimawandels und des Klimaschutzes. In optischer Form umfasst es die wichtigsten Informationen rund um die Ursachen, Folgen und Lösungen; mit ergänzenden digitalen Materialien ist eine Einbindung in den Unterricht zielgerichtet möglich. Die Themen können je nach Jahrgangsstufe auch in verschiedenen Bildungsebenen behandelt werden.

„Umweltbewusstsein muss eine Selbstverständlichkeit werden und damit dies gelingt, ist eine Wissensvermittlung von klein auf Voraussetzung. Über unsere Klima-Stabsstelle setzen wir in unserem Verantwortungsbereich auf allen Ebenen Akzente, damit unsere Umwelt auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt“, betont Landrat Achim Hallerbach.

Das Klimaplakat stellt der Landkreis Neuwied den Bildungseinrichtungen und Bibliotheken in Kooperation mit dem Kreismedienzentrum und dem Bildungsbüro zur Verfügung. Als Leihgabe können weitere Exemplare über das Kreismedienzentrum bezogen werden.

Eine digitale Fassung steht auf der Homepage der Kreisverwaltung, dem Klimaschutzportal zum Download bereit.

Flankiert von der Stabstelle „Energie Klima Umwelt“ des Landkreis´ Neuwied und der Deutschen Umwelthilfe e.V. „bildet“ das Klimaschutzplakat einen weiteren Baustein zu der Aufklärungsarbeit und der Umweltbildung in den Schulen und Kindergärten im Kreis Neuwied. In den nächsten Monaten werden weitere themenverwandte Inhalte über die Lehrplattform MINTcampus-NR zur Verfügung gestellt.

„Auch, wenn der Klimawandel ein komplexes Thema ist, heißt das nicht, dass er nur von Wissenschaftlern und Experten verstanden werden kann. Auch unsere Kinder wollen informiert und nicht ausgeschlossen sein“, hofft Kreis-Klimaschutzmanagerin Janine Sieben auf eine erfolgreiche Vermittlung.

Ab Dezember sind die Pakete zu den Grundschulen und weiterführenden Schulen, sowie den Förderschulen unterwegs.

Bildunterzeile: Gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach hoffen (von links) Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn, Bildungsreferentin Andrea Oosterdyk, Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Karsten Rodigast vom Kreismedienzentrum auf viel Zuspruch zu ihrem neuesten Projekt. Foto: Thomas Herschbach