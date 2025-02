Gute Nachrichten für alle Wanderfreunde: Die Vallendarer Handballer richten auch im Jahr 2025 das traditionelle Pedel-Waldfest am 30. April und 1. Mai im idyllischen Vallendarer Stadtwald zwischen Vallendar, Höhr-Grenzhausen und Hillscheid aus.

Bereits am Vorabend, dem 30. April, lädt der Handballverein Vallendar ab 16:00 Uhr zum stimmungsvollen Tanz in den Mai ein. Am 1. Mai öffnet der Pedel bereits ab 10:00 Uhr seine Pforten. Alle Besucher können sich auf eine große Auswahl an köstlichen Speisen und erfrischenden Getränken freuen. Für die kleinen Gäste gibt es ein besonderes Highlight: Stockbrot backen am Lagerfeuer, das für strahlende Kinderaugen und gemütliche Momente sorgt.

Wanderfreunde sollten sich das Pedel-Waldfest am 30. April und 1. Mai unbedingt im Kalender vormerken! Weitere Informationen zum Essens- und Getränkeangebot, dem Shuttle-Service, Aktivitäten für Kinder und vieles mehr folgen in den nächsten Wochen in der lokalen Presse sowie auf den Social-Media-Kanälen des Vereins.

Der Handballverein Vallendar freut sich darauf, Sie auf dem Pedel willkommen zu heißen!